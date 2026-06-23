Organizatori Vimbldona odlučili su da ukinu nova pravila o nosiocima, a najviše je iz cele priče profitirao najbolji teniser svih vremena Novak Đoković.

Vimbldon je godinama imao posebna pravila za određivanje nosilaca u poređenju sa ostalim grend slemovima, računavši dodatno prethodne uspehe igrača na travnatim turnirima.

Međutim, to je ukinuto pre nekoliko godina i od tada je pravilo bilo isto kao i na tri ostala slema – nosioci su se određivali po rang listi objavljenoj u ponedeljak, u nedelji pred početak turnira.

Po tome, Novak Đoković, osmi teniser sveta, trebalo je da bude sedmi nosilac zbog izostanka Karlosa Alkarasa. To je značilo da je Novak već u četvtfinalu mogao na Janika Sinera. Ipak, došlo je do obrta!

Vimbldon je šokirao teniski svet ovog utorka, objavivši listu nosilaca na kojoj je Đoković treći!

Bilo kako bilo, ovo znači da Novak ipak ne može da igra sa Janikom Sinerom ili Sašom Zverevim pre polufinala.

Vimbldon je na programu od 29. juna do 12. jula, a titulu brani Siner.