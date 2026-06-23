U saradnji sa platformom Amazon Prime, ATP je objavio dokumentarac o svim svetskim brojevima jedan otkad je ustanovljena ATP lista 1973. godine.

Ukupno ih je bilo 29, a rekorder je Novak Đoković sa 428 nedelja. Daleko iza njega je Rodžer Federer sa 310, zatim sledi Pit Sampras sa 286...

I gle čuda, u trejleru kojim se najavljuje dokumentarac, Đokovića nema!

Ovaj rekord jedan je od ključnih u čuvenoj GOAT debati i potvrda je kontinuiteta. Ipak, nekome očigledno smeta što se jedan momak iz Srbije usudio da nadmaši rekord Rodžera Federera.