Miloš Janičić potpisao je za UFC i tako postao prvi borac iz Crne Gore koji će nastupiti u najjačoj MMA organizaciji na svetu.

Janičić je ovu vest potvrdio objavom na društvenim mrežama, poručivši da je istorija ispisana i da Crna Gora konačno ima svog prvog UFC borca.



- First UFC fighter from Montenegro. Istorija je danas ispisana, Crna Gora ima prvog UFC borca. Naravno, u prvoj UFC borbi nastupiću odmah na main card-u, a to mogu samo mnogo posebni borci. Neka odmore neki dušebrižnici - poručio je Janičić.

Prema najavi borca, Miloš Janičić će prvi nastup u UFC-u imati 1. avgusta u Beogradskoj areni, na istorijskom događaju UFC Beograd.

UFC će tada prvi put organizovati događaj u Srbiji, a zvanična stranica najavljuje priredbu UFC Fight Night: Medić vs Rodriguez za 1. avgust u Beogradskoj areni.

Janičić u UFC stiže sa profesionalnim skorom 19-3, a regionalna publika ga dobro pamti po nastupima u FNC-u, Oktagonu i KSW-u.

Dolazak Miloša Janičića u UFC predstavlja ogroman korak za crnogorski MMA, ali i novu veliku priču za regionalnu borilačku scenu pred spektakl koji se očekuje u Beogradu.

