Američki košarkaš Šejn Larkin ne želi da dođe u Crvenu zvezdu.

Brojni košarkaši insajderi javili su da će Larkin napustiti Efes. Odmah se pojavila informacija da je Crvena zvezda zainteresovana za Larkinove usluge i da su spremni da plate 50% njegovog ugovora, dok bi drugu polovinu pokrivao turski klub.

Međutim, od toga posla izgleda neće biti ništa.

Larkin ne želi da dođe u Crvenu zvezdu! Prema pisanju turskih medija, Larkinu se ne dolazi u Zvezdu i njegova je želja da ostane u Istanbulu i obuče dres Fenerbahčea.

Ipak, Efesu se ovaj scenario ne dopada i zbog toga su bili voljni da polovinu njegovog honorara isplaćuju dok je u drugom timu, ali da taj tim bude van Istanbula.

Kako bi izbegli neprijatne situacije, čelnici Efesa će narednih dana pregovarati sa Fenerbahčeom i spominje se potencijalna razmena Larkina i Omera Jurtsevena kao i otkupna klauzula.