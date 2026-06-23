Doskorašnji fudbaler turskog Gectepea, Džeferson Marinjo dos Santos, uskoro bi mogao da postane novi igrač Partizana.

Džeferson Marinjo Dos Santos (26), poznatiji pod nadimkom Že, trebalo bi u toku današnjeg dana, eventualno u sredu da postane peto pojačanje Partizana u letnjem prelaznom roku.

Turski Goctepe je pristao na besplatnu pozajmicu još pre nekoliko dana, dok ni igrač nije se protivio da obuče crno-beli dres, ali je na kraju "zategao" menadžer Žoze Renato Martines i to zbog negativnih iskustava iz prošlosti, kada je zastupao Mateusa Saldanju, koji je takođe štićenik pomenutog agenta.

Prošle subote Partizan je Turcima poslao dve ponude, koje su sadržale pozajmicu sa otkupom. Prva je lako odbijena, druga prihvaćena, ali je potom nastao zastoj sa pomenutim menadžerom.

Vrhuška Partizana je bila uporna, situacija se početkom pomerila nabolje, a onda je i sam Renato počeo da se raspituje o trenutnom stanju u klubu.

Žeov menadžer je u ponedeljak uveče videokolom kontaktirao, zajedno sa fudbalom, bivšeg trenera Partizana Igora Duljaja, sa kojim je ostao u izuzetnim odnosima upravo zbog Mateusa Saldanje i činjenice da je tada nepoznati Brazilac iz Nefčija stigao u Humsku i posle samo nekoliko meseci imao hrpu ponuda na stolu, kao najbolju moguću preporuku za igre u crno-belom dresu.