Na adresu Denver Nagetsa stigla je ponuda iz Australije za Ognjena Stojakovića, javlja Mozzart Sport.

Naime, Melburn Junajted je pitao franšizu iz Kolorada za dozvolu da razgovara sa Stojakovićem oko mogućeg angažmana na poziciji šefa stručnog štaba.

Stojaković poslednje četiri godine obavlja funkciju asistenta glavnog trenera u Nagetsima, prvo Majkla Melouna, sada Dejvida Adelmana.

Karijeru je počeo u razvojnom pogonu FMP-a iz Železnika, ali je od 2013. godine u Denveru gde je prvo tri godine radio kao video koordinator, potom kao član stručnog štaba, onda i kao čovek zadužen za razvoj igrača, da bi od 2022. godine postao jako bitan deo tima Majkla Melouna.

Već u prvoj sezoni osvojio je šampionsku titulu sa Nagetsima, a osetio je i Ol star spektakl kao deo Melounovog štaba. Godinama unazad nosi status jednog od najvažnijih ljudi za igrački razvoj Nikole Jokića.

Poslednjih godina Stojaković je takođe i u stručnom štabu reprezentacije Srbije.

