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NORVEŠKA - ENGLESKA 1:1

Stadion: Hard Rok, Majami

Sudija: Kleman Turpan (Francuska)

NORVEŠKA (4-3-3): Niland - Rijerson, Ajer, Hegem, Volfe - Berge, Berg, Edegor - Shjelderup, Haland, Serlot

ENGLESKA (4-2-3-1): Pikford - Konsa, Stons, Gei, O'Rajli - Rajs, Anderson - Madueke, Belingem, Gordon - Kejn

Kraj prvog poluvremena!

45+4 minut - Postigao je gol Hari Kejn, ali je poništen zbog ofsajda.

45+2 minut - Goooool! Evo izjednačenja u završnici prvog poluvremena! Englezi nisu imali nijednu šansu u ovom delu meča, a sada su stigli do gola. Džud Belingem je pokazao klasu i postigao svoj peti pogodak na Mundijalu za 1:1.

40. minut - Opet preti Norveška. Udarac Edegora, ali brani Pikford.

39. minut - Dosta opasnije sada deluju Norvežani. Serlot je šutirao iz teške pozicije, ali nije bio precizan.

36. minut - Gooooool! Norveška vodi u Majamiju! Šelderup je tražio prostor, deluje da je hteo da centrira, ali je lopta dobila neverovatnu putanju i završila u mreži.

35. minut - Šansa za Halanda. Sjajan je u skoku bio napadač Mančester sitija, ali je Pikford bio spreman.

33. minut - Ovo je moglo biti veoma opasno. Presing Norveške je urodio plodom, Stons je napravio veliku grešku, ali je Pikford stigao do lopte pre Halanda.

29. minut - Pokušaj Kejna iz slobodnog udarca. Snažno je šutirao najbolji strelac Engleske, ali je lopta otišla visoko preko gola.

23. minut - Vreme je za pauzu za osveženje.

19. minut - Evo prve opasnosti pred golom Norveške. Nezgodan centaršut Andersona, Belingem je bio u šesnaestercu, ali nije lepo zahvatio loptu.

15. minut - Još uvek bez uzbuđenja. Čekaju se prave prilike.

9. minut - Miran početak utakmice. Ni jedni ni drugi ne žele da rizikuju na startu.

Utakmica je počela!

22:10 - Pobednik ovog meča će se u polufinalu sastati sa boljim iz duela Argentine i Švajcarske, koji je na programu u nedelju od 3 ujutru po srednjeevropskom vremenu. Podsetimo, prvi polufinalni par čine Francuska i Španija.

22:00 - Izdato je upozorenje navijačima u Majamiju zbog velikih vrućina:

21:45 - Biće ovo okršaj Erlinga Halanda i Harija Kejna koji su udarne igle svojih timova. Haland je postigao sedam golova u dosadašnjem toku šampionata, dok je Kejn za sada na šest pogodaka.

21:35 - Norvežani su najveći hit prvenstva. "Vikinzi" su najpre u šesnaestini finala pobedili Obalu Slonovače, a zatim su u osmini finala eliminisali petostrukog svetskog šampiona Brazil. Sa druge strane, tim Tomasa Tuhela je bio bolji od DR Konga i jednog od domaćina turnira, selekcije Meksika.

21:30 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici četvrtfinala Svetskog prvenstva u fudbalu između reprezentacija Norveške i Engleske. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Majamija.