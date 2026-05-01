Niko nije očekivao ovakav rasplet, baš niko...

-Ovo je najbolja Goberova odbrana koju sam ikad video. U prethodnim plej-ofovima smo gledali kako ga napadaju. I slušajte, svi volimo Džokera (Nikolu Jokića, prim. novin), ali moramo da odamo priznanje Rudiju. On je razlog zbog kojeg (Jokić) nije igrao dobro, već solidno. A, imao je i nekoliko loših utakmica - rekao je Barkli u studiju "ESPN"-a.

Prema njegovom mišljenju, Denver mora pod hitno da nađe rešenje i da rastereti srpskog asa.

-Denver mora da skine pritisak sa Jokića. On mora da organizuje svaki napad i igra plejmejkera na poziciji centra, a kada se suoči sa igračem koji ga 'zatvori', onda Denver uopšte ne može da poentira. Moraju da nađu način da to reše da bi išli napred.

Keni Smit, bivši NBA šampion sa Hjustonom, video je drugog igrača kao ključnog za prolaz Minesote.

-Džejden Mekdanlijens je igrač za koga smo znali da je odličan u odbrani spoljne linije, jedan od najboljih u ligi prethodnih godina. Ali kada na takvu odbranu sa njim dodamo i Terensa Šenona, onda nema popuštanja. Učinili su da Denver izgleda staro. Izgledali su kao da su stariji tim. Nisu bili dovoljno brzi da ostanu ispred tih momaka.

Barkli veruje da Minesota ne može protiv San Antonija...

-Minesota nema šanse protiv San Antonija bez Edvardsa. Jokić je nizak tip u odnosu na Rudija, a Rudi je nizak tip u odnosu na Vembanjamu. I ta odbrana od spoljne linije neće imati veze protiv Sparsa, jer imaju najbolji trio bekova. Ponavljam, ako nemaju Edvardsa, potreban im je Divinćenco, a nemaju ni njega. Bez Antonija Edvardsa oni nemaju šansu.