Prema navodima lista, samo nekoliko nacionalnih fudbalskih saveza još nije dostavilo pismo podrške Infantinu pred izbore za predsednika FIFA, koji će biti održani na Kongresu organizacije u martu naredne godine.



Među savezima koji još nisu zvanično podržali Infantina nalazi se i Fudbalski savez Nemačke.

Kandidature za predsednika FIFA mogu da budu podnete do 18. novembra, a do tada nacionalni savezi mogu da povuku ili promene svoju podršku. Za sada je Infantino jedini kandidat.

Britanski list navodi da pojedini fudbalski savezi tvrde da su bili izloženi pritiscima iz FIFA da potvrde podršku aktuelnom predsedniku, iako bi takva praksa, prema etičkom kodeksu organizacije, trebalo da bude nedozvoljena.

Nezadovoljstvo u evropskom fudbalu pojačano je nakon što je predsednik SAD Donald Tramp izjavio da je lobirao kod FIFA da preispita suspenziju američkog reprezentativca Folarina Baloguna, ali list ocenjuje da je malo verovatno da bi to moglo ozbiljnije da ugrozi Infantinov reizbor.

Evropska fudbalska unija (UEFA) prethodnih dana javno je kritikovala FIFA zbog više odluka, uključujući slučaj Baloguna i zabranu somalijskom sudiji Omaru Artanu da sudi na Svetskom prvenstvu.

Ipak, nije poznato da li će UEFA podržati eventualnog protivkandidata Infantinu.

Sastanak članica FIFA biće održan sutra u Njujorku, a očekuje se da će glavne teme biti finansijski rezultati Svetskog prvenstva i raspodela prihoda nacionalnim savezima, dok se nedavne kontroverze verovatno neće naći na dnevnom redu, piše Gardijan.