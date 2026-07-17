Košarkaški klub Crvena zvezda doveo je i treće pojačanje ovog leta, a to je centar Džonatan Motli koji stiže iz izraelskog Hapoela.

Vlasnik kluba iz Tel Aviva Ofer Janaj oglasio se nedugo nakon zvanične potvrde posla i poželeo sreću igraču koji je bio prvo pojačanje po pokretanju velikog projekta u Hapoelu, pa je posebno mesto u njegovom srcu zauzeo upravo Amerikanac.

- Zvezdo, molim te, dobro se staraj o Džonatanu - napisao je Janaj, a ubrzo je stigao odgovor crveno-belih:

- Ne brinite, staraćemo se o njemu na najbolji mogući način.