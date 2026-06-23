Portugalci su tako položili popravni posle remija sa DR Kongo na startu turnira, dok je Uzbekistan koji debituje na Mundijalu, posle poraza od Kolumbije (3:1), doživeo debakl.
Kristijano Ronaldo je bio centralna figura utakmice i sa dva gola zapušio usta kritičarima. Ronaldo je tako postao prvi igrač koji je postigao makar po gol na šest različitih svetskih prvenstava.
Portugal je poveo već u šestom minutu preko Ronalda posle asistencije Žoaa Kansela.
Prednost je duplirao Nuno Mendeš sjajnim golom iz slobodnog udarca.
Uzbekistan je smanjio na 2:1. Ganijev je postigao verovatno i najlepši gol od početka prvenstva, ali je on poništen zbog faula nad Kanselom.
Pred kraj prvog dela sevnula je kontra, Bruno Fernandeš je sjajno uposlio Ronalda, a ovaj upisao svoj drugi pogodak.
Nastavio je Portugal u drugom poluvremenu tamo gde je stao u prvom. Na četvrti gol čekali smo do 60. minuta. Bruno je izveo korner, Uzbekistanci su se spetljali i golman je postigao autogol.
Konačnih 5:0 postavio je Rafael Leao u 87. minutu.
U poslednjem kolu ove grupe sastaju se Portugal - Kolumbija i DR Kongo - Uzbekistan.
PORTUGAL - UZBEKISTAN 5:0 (3:0)
NRG Stadion (Hjuston)
Sudija: J. Džajed (Maroko)
Kraj! Ubedljiva pobeda Portugala!
90. minut - Igraće se još pet minuta.
87. minut - Gooool! Evo i petarde, strelac je Rafael Leao!
82. minut - Sve je ovde odavno rešeno, ostaje samo da vidimo koji će biti konačan rezultat.
74. minut - Opet šansa za Ronalda, tukao je levom nogom, brani golman Uzbekistana.
73. minut - Nova prilika za Portugal, Ronaldo je šutirao pored gola.
68. minut - Idemo na pauzu za hidrataciju.
65. minut - Idu Portugalci i po peti gol.
60. minut - Gooool! Novi pogodak za Portugalce, autogol Nematova!
58.minut: Prelepa akcija Portugalaca iz slobodnjaka, Bruno Fernandeš je prebacio živi zid asistencijom za Ronalda, ali je žestoko na njega natrčao golman Nematov i sprečio ga da upiše het-trik
50. minut - Golman Abduvohid Nematov čekao je poslednji trenutak i umalo izgubio loptu u duelu sa Kristijanom, koji vrši veliki pritisak na Uzbekistance od početka njihovih napada
Poluvreme, Portugal vodi 3:0
45. minut - Šest minuta nadoknade u prvom poluvremenu.
39. minut - Gooool! Ronaldo je ponovo strelac! Sjajna kontra, Bruno beleži još jednu asistenciju!
29. minut - Gooool! Uzbekistan smanjuje na 2:1. Ganijev je strelac verovatno i najlepšeg gola od početka Mundijala! Ipak, pogodak je poništen zbog faula nad Kanselom. Šteta, bio je spektakularan pogodak.
22. minut - Idemo na pauzu za hidrataciju.
17. minut - Gooooool! Portugal je duplirao prednost, strelac je Nuno Mendeš iz slobodnog udarca. Svi su očekivali da će Kristijano Ronaldo izvesti slobodnjak, ali to se nije dogodilo što je iznenadilo i golmana Uzbekistana, pa je Mendeš pocepao mrežu!
13. minut - Potpunu kontrolu imaju fudbaleri Portugala.
6. minut - Goooool! Ronaldo donosi vođstvo Portugalu! Žoao Kanselo ga je proigrao sa desne strane, a on je snažnim udarcem iz prve zakucao loptu u mrežu! Prvi je koji je dao gol na šest različitih svetskih prvenstava.
2. minut - Velika prilika za Portugal. Prebacio je Bruno Fernandeš loptu petom na udarac levom nogom, ali je izblokran.
1.minut - Utakmica je počela!
17.44 - Uzbekistan debituje na Svetskom prvenstvu i sve osim pobede Portugala bilo bi veliko iznenađenje.
17.42 - Portugal je u prvom kolu podbacio i odigrao samo 1:1 sa Kongom, dok je Uzbekistan izgubio od Kolumbije 3:1.
17.40 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici drugog kola Svetskog prvenstva u kojoj se sastaju Portugal i Uzbekistan. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz Hjustona.
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