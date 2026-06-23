Portugalci su tako položili popravni posle remija sa DR Kongo na startu turnira, dok je Uzbekistan koji debituje na Mundijalu, posle poraza od Kolumbije (3:1), doživeo debakl.

Kristijano Ronaldo je bio centralna figura utakmice i sa dva gola zapušio usta kritičarima. Ronaldo je tako postao prvi igrač koji je postigao makar po gol na šest različitih svetskih prvenstava.

Portugal je poveo već u šestom minutu preko Ronalda posle asistencije Žoaa Kansela.

Prednost je duplirao Nuno Mendeš sjajnim golom iz slobodnog udarca.

Uzbekistan je smanjio na 2:1. Ganijev je postigao verovatno i najlepši gol od početka prvenstva, ali je on poništen zbog faula nad Kanselom.

Pred kraj prvog dela sevnula je kontra, Bruno Fernandeš je sjajno uposlio Ronalda, a ovaj upisao svoj drugi pogodak.

Nastavio je Portugal u drugom poluvremenu tamo gde je stao u prvom. Na četvrti gol čekali smo do 60. minuta. Bruno je izveo korner, Uzbekistanci su se spetljali i golman je postigao autogol.

Konačnih 5:0 postavio je Rafael Leao u 87. minutu.

U poslednjem kolu ove grupe sastaju se Portugal - Kolumbija i DR Kongo - Uzbekistan.

PORTUGAL - UZBEKISTAN 5:0 (3:0)

NRG Stadion (Hjuston)

Sudija: J. Džajed (Maroko)

Kraj! Ubedljiva pobeda Portugala!

90. minut - Igraće se još pet minuta.

87. minut - Gooool! Evo i petarde, strelac je Rafael Leao!

82. minut - Sve je ovde odavno rešeno, ostaje samo da vidimo koji će biti konačan rezultat.

74. minut - Opet šansa za Ronalda, tukao je levom nogom, brani golman Uzbekistana.

73. minut - Nova prilika za Portugal, Ronaldo je šutirao pored gola.

68. minut - Idemo na pauzu za hidrataciju.

65. minut - Idu Portugalci i po peti gol.

60. minut - Gooool! Novi pogodak za Portugalce, autogol Nematova!

58.minut: Prelepa akcija Portugalaca iz slobodnjaka, Bruno Fernandeš je prebacio živi zid asistencijom za Ronalda, ali je žestoko na njega natrčao golman Nematov i sprečio ga da upiše het-trik

50. minut - Golman Abduvohid Nematov čekao je poslednji trenutak i umalo izgubio loptu u duelu sa Kristijanom, koji vrši veliki pritisak na Uzbekistance od početka njihovih napada

Poluvreme, Portugal vodi 3:0

45. minut - Šest minuta nadoknade u prvom poluvremenu.

39. minut - Gooool! Ronaldo je ponovo strelac! Sjajna kontra, Bruno beleži još jednu asistenciju!

29. minut - Gooool! Uzbekistan smanjuje na 2:1. Ganijev je strelac verovatno i najlepšeg gola od početka Mundijala! Ipak, pogodak je poništen zbog faula nad Kanselom. Šteta, bio je spektakularan pogodak.

22. minut - Idemo na pauzu za hidrataciju.

17. minut - Gooooool! Portugal je duplirao prednost, strelac je Nuno Mendeš iz slobodnog udarca. Svi su očekivali da će Kristijano Ronaldo izvesti slobodnjak, ali to se nije dogodilo što je iznenadilo i golmana Uzbekistana, pa je Mendeš pocepao mrežu!

13. minut - Potpunu kontrolu imaju fudbaleri Portugala.

6. minut - Goooool! Ronaldo donosi vođstvo Portugalu! Žoao Kanselo ga je proigrao sa desne strane, a on je snažnim udarcem iz prve zakucao loptu u mrežu! Prvi je koji je dao gol na šest različitih svetskih prvenstava.

2. minut - Velika prilika za Portugal. Prebacio je Bruno Fernandeš loptu petom na udarac levom nogom, ali je izblokran.

1.minut - Utakmica je počela!

17.44 - Uzbekistan debituje na Svetskom prvenstvu i sve osim pobede Portugala bilo bi veliko iznenađenje.

17.42 - Portugal je u prvom kolu podbacio i odigrao samo 1:1 sa Kongom, dok je Uzbekistan izgubio od Kolumbije 3:1.

17.40 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici drugog kola Svetskog prvenstva u kojoj se sastaju Portugal i Uzbekistan. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz Hjustona.