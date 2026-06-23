Paragvajskom komentatoru Horheu Veri oduzeta je akreditacija za Svetsko prvenstvo nakon neumesnih izjava tokom meča sa Turskom.

Vera je tokom direktnog prenosa žestoko kritikovao salvadorskog arbitra Ivana Bartona, ali i predsednika FIFA Đanija Infantina nakon što je reprezentativac Paragvaja Migel Almiron dobio crveni karton.

Podsetimo, Almiron je prvi igrač u istoriji koji je isključen zbog prekrivanja usta tokom verbalnog duela sa rivalom - što je novo pravilo FIFA uvedeno nakon slučaja iz Lige šampiona kada su "u klinču" bili igrač Benfike Đanluka Prestijani i Vinisijus iz Reala. Ovakva vrsta sankcije je uvedena kako bi se sprečilo prikrivanje rasističkog, diskriminatornog ili uvredljivog govora.

- Lopove, lopove, Bartone. Ubili ste fudbal. FIFA, ubili ste fudbal. Infantino, ti si odgovoran za ovo - vikao je Vera u prenosu.

Potom je dodao:

- FIFA, preuzmite odgovornost za to što ste fudbal pretvorili u ovo. Sramota. Trebalo bi da vas jesramota, Infantino.

Zatim se obratio i predsedniku Južnoameričkog saveza Alehandru Domingezu rečima: "Alehandro Domingez, manje se slikaj sa Infantinom. Imaj mu*a. Je*eni lopovi".

Vera je potom osporio i pravilo FIFA i stao u odbranu Almirona:

- Kakav bi to rasizam Migel Almiron uopšte mogao da upotrebi protiv turskog igrača? Dajte malo zdravog razuma - rekao je.

Nakon što je Vera ostao bez akreditacije do kraja turnira, njegova televizijska kuća "ABC Cardinal" apelovala je na FIFA da preispita odluku. Iz "ABC Cardinal" tvrde da bi FIFA trebalo da pokaže više razumevanja jer se radilo o jednokratnom incidentu, nakon kojeg su usledili izinjenje i priznanje greške.

- Verujemo da oduzimanje akreditacije za celo trajanje turnira predstavlja ekstremnu i očito nerazmumnu sankciju za prvi prekršaj koji je odmah priznat, za koje je upućeno formalno izvinjenje i preduzete konkretne mere za ispravak. Izvinjenje je upućeno, greška je priznata, a korektivne mere odmah su sprovedene. Ispravljanje grešaka je nužno. Jednako je nužno osigurati da sankcije budu razumne, proporcionalne i u skladu s temeljnim načelima pravde - piše u saopštenju paragvajske TV kuće za koju radi Vera.