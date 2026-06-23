Srpska teniserka Ana Ivanović je u Bad Homburgu izgubila od Anđelik Kerber 6:3, 7:5 u egzibiciji na oproštaju Nemice.

Meč dve nekadašnje velike rivalke imao je emotivan završetak, pošto su obe zaplakale po završetku susreta i dobile ovacije publike. Ivanovićeva se tada obratila Kerberovoj i podsetila na njihov odnos tokom karijere.

- Toliko smo toga prošle zajedno. Samo ti si mi dozvolila da se vratim na teren.

Posle tih reči usledio je zagrljaj na terenu, a oproštajni program nastavljen je razgovorom sa obe teniserke. Voditeljka je pitala Anu Ivanović da li bi njena tri sina mogla da se bave tenisom, a nekadašnja šampionka Rolan Garosa dala je kratak odgovor.

- Verovatno ne, videćemo - rekla je Ana.

Podsećamo, Ana je karijeru završila 2016. godine, a najveći uspeh je joj je titula na Rolan Garosu 2008.