Situacija u košarkaškom klubu Bosna je najblaže rečeno alarmantna.

Prema rečima novog predsednika kluba Nihada Selimovića samo jedan igrač koji je minule sezone bio u ekipi trenutno je pod ugovorom, Dontej Karuters. Međutim, i on ima opciju da izađe iz ugovora.

- Ja sam Nihad Selimović i novi sam predsednik Upravnog odbora Košarkaškog kluba Rojal Bosna - rekao je Selimović na početku konferencije za medije.

On je podsetio da je prethodni saziv upravnog odbora je podneo ostavku i klub je ostao bez upravljačkih struktura.

- Novi upravni odbor uz moju malenkost čine i potpredsednik Amel Kovačević i član Damir Kreso. Ovaj sastav Upravnog odbora će vrlo brzo biti promenjen nakon što se izvrše izmene Statuta. Broj članova Upravnog odbora biće povećan jer njega treba činiti veći broj ljudi koji mogu pomoći Bosni - kazao je Selimović koji je potom elaborirao trenutno stanje u klubu.

U svom prvom obraćanju javnosti kao predsednik kluba Selimović nije mogao da kaže kakva je finansijska situacija i koliko je loša.

- Još uvek nije izvršena primopredaja dokumentacije, tako da o finansijskim aspektima danas ne mogu razgovarati. U protekloj sezoni klub nije imao pionire i kadete, dok su juniori prvaci BiH, ali nažalost, od tog sastava pod ugovorom je ostalo samo pet igrača. Kad je u pitanju seniorska ekipa, trenutno ugovor ima samo jedan igrač - Karuters, koji ima opciju izlaza iz ugovora. Nijedan trener nam nije pod ugovorom - istakao je Selimović.

Selimović je otkrio da je klub samo 15 minuta pre isteka roka poslao prijavu za ABA ligu kao i da su se prijavili za ligu BiH.

- Do kraja nedelje se moramo izjasniti da li ćemo igrati neko FIBA takmičenje - dodao je.

Potom je nastavio:

- Situacija je izuzetno alarmantna i nije dobra, ali isto tako smatram da se sa nekim ozbiljnim radom i sistemskim rešenjima može dosta toga napraviti. Ne želim da dođem u situaciju da iduće godine u ovo vreme imamo i približno istu situaciju. Moja filozofija i vizija je uvek bila da klub na kraju sezone mora imati i pionire i kadete i juniore koji su prvaci države, mora imati veliku školu košarke od najmanje 300 do 500 dece, mora imati mrežu prijatelja, kako u Sarajevu, tako i u celoj BiH, pa i u regionu. Klub mora uvek imati respektabilan sastav koji će se boriti za titule. Naravno, tim se ne može stvoriti preko noći, i ovaj prethodni tim je stvaran dve, tri sezone. Biće izuzetno teško, ali pokušaćemo to napraviti - optimista je Selimović.

On je dodao da su rezultatski uspesi Bosne u prethodnom periodu jedina svetla tačka prethodne uprave.

- Rezultat koji je ostvaren je sjajan, titula prvaka u seniorima i juniorima i Kup BiH, ali sa druge strane klub se nije gradio. Nisu postavljani temelji kluba, sav fokus je bio na rezultatu, ali sve drugo je zapostavljano.