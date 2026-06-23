Infantino je branio odluku o pauzama za osveženje na polovini svakog poluvremena, i istakao da one doprinose većoj zabavi za navijače.

Rekao je da će FIFA analizirati šta će raditi na budućim turnirima "na osnovu ovog iskustva". Međutim, nakon kritika da su pauze zapravo prikriven način za ubacivanje reklama i uvođenje američkog stila "tajm-auta", Infantino je nagovestio da su pauze imale pozitivan efekat.

- Možda trener može da preispita određene situacije, ispravi neke greške. Igrači dobiju malo odmora i vrate se punom brzinom. Pa, da li je to nužno loše? Možda je dobro. Takođe vidimo intezitet utakmica. Nikada nismo videli da se 90 minuta na jednom turniru igra takvim intezitetom - dodao je Infantino.

Svetsko prvenstvo u dosadašnjem delu obeležile su velike partije fudbalskih zvezda poput Lionela Mesija, Kilijana Mbapea i Erlinga Halanda. Bilo je i iznenađenja koja su priredili debitanti Zelenortska ostrva i Kurasao, uprkos brigama da će proširenje sa 32 na 48 reprezentacija umanjiti kvalitet takmičenja.

Ipak, najveće kritike izazvalo je uvođenje pauze za osveženje na svim utakmicama, bez obzira na mesto odigravanja i vremenske uslove.

Glasni zvižduci pratili su ove pauze, koje se dešavaju oko 22. minuta svakog poluvremena, naročito na utakmicama igranim na zatvorenim i klimatizovanim stadionima, poput onog u Atlanti.

Infantino je rekao da su pauze neophodne zbog sportske ravnopravnosti.

- Kada bismo koristili pauze za osveženje samo na utakmicama gde je previše vruće, a ne i na ostalim, dali bismo prednost ili bismo stavili u nepovoljan položaj neke trenere i reprezentacije. Zašto bi trener imao priliku da utiče na tok utakmice u jednom meču samo zato što je vruće, a u drugom, gde je malo svežije, ne bi imao tu mogućnost? - upitao je Infantino.

Infantino je takođe istakao da FIFA ne zarađuje dodatni novac od toga što televizijske stanice tokom tih pauza emituju reklame, jer su ugovori potpisani pre nego što je doneta odluka o uvođenju pauza za osveženje.