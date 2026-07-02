Ko sme da se kladi da Meksiko neće proći u četvrtfinale?

Svejedno da li će na megdanu biti Engleska ili DR Kongo, koji su sinoć odlučivali o putniku za okršaj na „Asteki“ 6. jula? Ko sme spokojno da uđe u taj pakao?

Čuveni stadion poznat i po tome da je bog fudbalskih bogova - i Pele i Maradona su podigli trofej Svetskog prvenstva baš tu - daje prednost naslednicima Maja i Asteka da oni jednostavno ne mogu da izgube. Na tri Mundijala na kojima su bili domaćini reprezentativci selekcije El Tri nisu izgubili kad su igrali u Meksiko Sitiju!

Pre 56 godina u grupi su ostvarili dve pobede i remi, da bi ispali porazom od Italije, ali u Toluki. Na SP 1986. isti skor u grupnoj fazi, zatim trijumf nad Bugarskom u osmini finala, a onda eliminacija od Nemačke na penale - u San Nikolasu.

Izabranici Havijera Agirea, reprezentativca 1986. pod komandom Bore Milutinovića, na ovom šampionatu za koji ovde imate sve slavili su u sve tri utakmice u, dakle, neosvojivoj tvrđavi, plus protiv Ekvadora u šesnaestini finala. Suma sumarum: osam pobeda i dva remija, bez poraza, ima Meksiko kad igra na „Asteki“. Gol-razlika 18:2! Pride, 70 pobeda na 89 takmičarskih mečeva na „Asteki“ ima Meksiko.

„Ako prođemo Kongo, spržiće nas u takvom okruženju“, napisao je na mreži Iks jedan navijač Engleske pred sinoćnji susret s Afrikancima, prenosi „San“.

Nažalost, najmanje dve osobe su smrtno stradale u Meksiko Sitiju tokom proslave usled prolaska u osminu finala. Devojka (19) i muškarac (44) umrli su od gušenja, kako je navedeno iz sekretarijata zdravlja glavnoga grada. Mediji pišu da ima i treće žrtve, ali vlasti to nisu potvrdile. Na ulicama meksičkih gradova slavilo je, kažu, više od milion ljudi!