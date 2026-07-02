Objasnio je šta će biti od presudnog značaja.

- Znamo da su angažovali jednog od najboljih stručnjaka za prekide na svetu. Analizirali smo golove koje smo primili protiv Engleske i Gane. Prekidi su pre svega pitanje igrača i njihove koncentracije. Važno je da ne nasedamo na njihove varijante i da ostanemo maksimalno fokusirani. Možete da se pripremate koliko god želite, ali ako nema koncentracije, sve pada u vodu. To je na igračima.

O mogućim penalima:

- Imamo četiri pobede iz četiri izvođenja penala na Svetskim prvenstvima, stopostotan učinak. Ne mislim da je to sreća, već rezultat koncentracije igrača, a posebno golmana, koji svojim odbranama dovode ekipu u priliku da pobedi.

Dalić smatra da će se utakmica odlučivati u sredini terena, gde Portugal poseduje najveći kvalitet.

- Mislim da će ključ biti upravo u veznom redu. Portugal ima vrhunske organizatore igre i tu će se voditi najveća borba. U tom delu terena će se meč lomiti i zato moramo da budemo izuzetno pažljivi. Najvažnije je da ne pravimo greške u odbrani, jer će svaka biti kažnjena.

- Oni strpljivo grade napade kroz vezni red, čekaju grešku rivala i onda traže pas u dubinu. U tome su Vitinja i Bruno Fernandes najopasniji. Nećemo mnogo menjati naš stil igre, već moramo da odgovorimo agresivnošću, disciplinom i čvrstim blokom. Uveren sam da će upravo taj deo terena odlučiti pobednika.

Naglasio je da će Hrvatska igrati protiv veoma kvalitetnog protivnika.

- Portugal ima odličnog selektora i Kristijana Ronalda, koji u svakom trenutku može da postigne gol. Njihova najveća snaga je tehnička potkovanost. Umore protivnika dugim posedima i velikim brojem dodavanja. U toj reprezentaciji praktično nema slabog igrača, gotovo svi nastupaju za najveće klubove na svetu. Pred nama je najteži mogući posao.

Za kraj je upozorio da rezultati Portugala iz grupne faze ne smeju da zavaraju njegov tim.

- Počinje potpuno novi turnir. Portugal je imao kikseve protiv Konga i Kolumbije, ali to ne sme da nas zavara. Ono što je bilo ranije sada više nije važno. Ovo je sasvim nova utakmica i očekujem moćnog protivnika, ali isto tako očekujem i moćnu partiju Hrvatske - zaključio je Zlatko Dalić.