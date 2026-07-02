Fudbalska reprezentacija Hrvatske u četvrtak od 1 ujutru po srednjeevropskom vremenu igra protiv Portugala utakmicu šesnaestine finala Svetskog prvenstva.
Selektor "vatrenih" Zlatko Dalić je u najavi ovog meča istakao da je njegov tim ispunio prvi cilj plasmanom u nokaut fazu.
- Ostvarili smo prvi cilj, plasman u nokaut fazu, a odmah smo dobili, po mom mišljenju, jednog od favorita prvenstva. Tu nema mnogo iznenađenja. Poslednji put smo ih pobedili u prijateljskoj utakmici, ali u važnim mečevima to još nismo uspeli. Nema mnogo tajni, kvalitet je na obe strane. Za nas je najvažnije da svedemo greške na minimum. Verujem u ovu ekipu i mislim da možemo do dobrog rezultata - rekao je Dalić.
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