Fudbaleri Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine igraju meč šesnaestine finala Svetskog prvenstva.

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SAD - BOSNA I HERCEGOVINA 1:0

SAD (5-3-2): Friz - Dest, Ričards, Robinson, Rim, Frimen - Adams, Mekeni, Tilman - Pulišić, Balogun

Bosna i Hercegovina (5-2-3): Vasilj - Muharemović, Kolašinac, Dedić, Katić, Radeljić - Gigović, Šunić - Demirović, Džeko, Alajbegović

64. minut - Crveni karton za Baloguna! Oštro je startovao napadač Amerike i nesmotreno nagazio Muharemovića. Sudija Klaus je pogledao snimak, nakon čega je strelcu jedinog gola pokazao put ka svlačionici. Domaćin je sa igračem manje.

59. minut - Sada je moglo da bude opasno. Nezgodno ubacivanje Kolašinca, ali lopta nije stigla do Demirovića.

51. minut - Veliki udarac za BiH. Edin Džeko zbog povrede ne može da nastavi meč. Umesto njega ulazi Mahmić. Na teren će i Bajraktarević i Tahirović koji menjaju Gigovića i Šunjića.

Kraj prvog poluvremena!

45+8 minut - Kakva šansa za Ameriku da duplira prednost. Ponovo je Balogun bio u centru pažnje. Nije bilo ofsajda, napadač je šutirao i pogodio prečku.

45+4 minut - Povredio se Adams i sada mu se ukazuje pomoć. Potrajaće nadoknada vremena.

45. minut - Gooool! Domaćin stiže do prednosti. Radeljić je hteo da preseče pas, ali nije imao sreće, pošto se lopta odbila do Baloguna koji postiže pogodak za 1:0.

31. minut - Amerikanci su postigli gol preko Baloguna, ali je poništen zbog ofsajda.

28. minut - Ne toliko zanimljivo u poslednjih desetak minuta.

15. minut - Šansa za Amerikance. Robinson je poslao pas u šesnaesterac, ali Balogun nije bio precizan.

11. minut - Nezgodno je bilo. Gađao je Alajbegović direktno na gol iz kornera. Nekako se snašao Friz.

10. minut - Šansa za "zmajeve". Džeko je lukavo izbegao ofsajd i proigrao Demirovića koji je šutirao, ali je Friz bio na pravom mestu.

4. minut - Prvi pokušaj domaćina. Izblokiran udarac Pulišića.

1. minut - Imali su odmah na startu igrači Bosne i Hercegovine korner. Izveo ga je Alajbegović, ali su se Amerikanci odbranili.

Utakmica je počela

01:35 - Sjajna atmosfera pred početak utakmice.

00:52 - Pobednik ovog meča će u osmini finala igrati protiv Belgije koja je na neverovatan način izbacila Senegal.

00:30 - Domaćin turnira je grupnu fazu završio kao prvi u grupi. Amerikanci su pobedili Paragvaj i Australiju, dok su u poslednjem kolu poraženi od Turske u meču bez rezultatskog značaja. Sa druge strane, "zmajevi" su bili treći u svojoj grupi. Remizirali su sa Kanadom, zatim doživeli poraz od Švajcarske, da bi potom savladali Katar i prošli u nokaut fazu.

00:20 - Dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici šesnaestine finala Svetskog prvenstva između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz San Franciska.