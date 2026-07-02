Fudbalska reprezentacija Belgije plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva pošto je savladala Senegal posle produžetaka rezultatom 3:2.

Ništa nije ukazivalo na ovakav ishod do same završnice regularnog dela, pošto su Belgijanci gubili 2:0, da bi se potom na volšeban način vratili, a onda u samoj završnici drugog produžetka golom iz penala prošli dalje!

Krenimo redom.

Veliku šansu je Senegal imao u 13. minutu. Kurtoa je pogrešio, Ismaila Sar se našao u izglednoj poziciji i iz blizine pogodio spoljni deo mreže. Morao je mnogo bolje u ovoj situaciji.

Ipak, već u 25. minutu afrička ekipa stiže do vođstva. Sar je prvo gađao glavom, a na odbitak naleteo Dijara i pogodio za veliku radost Senegalaca.

Nedugo zatim je zapretio i Sadio Mane koji je gađao parvo u Kurtou. Belgija je bila prilično bezopasna u tim trenucima i izuzev pokušaja Dokua do kraja prvog dela nije stvorila nijednu šansu.

Mnogo je bolje Senegal otvorio drugo poluvreme, a nagrada je stigla u 51. minutu. Sar je postigao veoma lep gol nakon sjajnog dodavanja i Belgija je bila u potpunom nokdaunu.

Nakon toga su se Senegalci povukli i prepustili posed protivniku. Međutim, Belgija je bila bezopasna i nikako nije mogla da dođe do konkretne prilike za gol. Delovalo je da će Afrikanci mirno privesti meč kraju, a onda parvo niotkuda povratak.

Lukaku je u 86. minutu postigao gol nade nakon sjajnog ubacivanja Menijea, da bi potom Belgija samo dva minuta kasnije izjednačila rezultat! Moreira je proigrao Trosara, ovaj centrirao, a Tilemans glavom pogodio za 2:2. Imala je Belgija priliku da dođe i do preokreta, ali se na kraju otišlo u produžetke.

U prvom produžetku nije bilo većih uzbuđenja, ali jeste u drugom. Senegal je u 109. minutu imao odličnu priliku. Lopta je stigla do Embajea, koji je šutirao, ali nije pogodio po dijagonali.

Najbolju šansu je Belgija imala u 117. minutu kada je Lukebakio pogodio prečku nakon dodavanja Moreire, nakon čega je usledio prelomni trenutak. Tilemans je oboren u šesnaestercu, usledila je VAR provera, potom je i sudija išao da pogleda snimak, nakon čega je pokazao na belu tačku. Odgovornost je preuzeo Tilemans i postigao gol za preokret, pobedu i plasman njegovog tima u narednu fazu.

Belgija će u osmini finala igrati sa pobednikom meča SAD-Bosna i Hercegovina.

BELGIJA - SENEGAL 3:2 (0:1)

Belgija: Kurtoa – Kastanj, Mehele, Teat, De Kujper – Tilemans, Vanaken – Trosar, De Brujne, Doku – De Ketelare.

Senegal: Dijao – Dijata, Sis, Nijakate, Jakobs – Dijara, I. Gej, P. Gej – I. Endijaje, Sar, Mane.

KRAJ

120+5 minut - GOOOOOL! Tilemans je bio siguran izvođač najstrože kazne i Belgija je pred pobedom!

120. minut - Penal za Belgiju! Nakon VAR provere je sudija pokazao na belu tačku i Belgijanci će imati priliku da dođu do pobede.

117. minut - Prečka! Najbolja šansa za Belgiju u produžecima. Moreira je sjajno ubacio loptu koja je stigla do Lukebakija, a ovaj pogađa okvir gola.

113. minut - Udarac Endiajea sa distance. Nije imao problema Kurtoa.

109. minut - Odlična prilika za Senegal. Povratna lopta za Embajea, otvorio je stopalo i nije pogodio po dijagonali.

Gotov je prvi produžetak!

104. minut - Namestio se lepo Trosar za udarac, ali je izblokiran.

101. minut - Bez uzbuđenja u ovom delu igre. Oprezni su i jedni i drugi.

Počeo je prvi produžetak!

Kraj! Igraće se produžeci!

90. minut - Igraće se sedam minuta nadoknade.

89. minut - GOOOOOL! Kakav kiks Senegalaca i koristi to Tilemans! Prosuli su Afrikanci sve što su gradili tokom čitavog meča!

86. minut - GOOOOL! Lukaku uspeva da smanji zaostatak i ostavi u životu Belgiju!

78. minut - Lukebakio je probao sa distance, a lopta prolazi pored stative.

51. minut - GOOOOOL! Ismaila Sar! Zakucao je loptu u mrežu ofanzivac Senegala!

46. minut - Počelo je drugo poluvreme.

POLUVREME!

45. minut - De Kujper je odlično šutirao sa distance, ali brani Dijao. Igraće se još pet minuta nadoknade.

27. minut - Pauza za ozveženje.

25. minut - GOOOOOL! Vodi Senegal! Zaslužili su Afrikanci ovo. Prvo je odbranio Kurtoa, ali nije mogao i odbitak koji Dijara šalje u mrežu!

17. minut - Probao je sada i Idrisa Gej, ali lopta ide pravo u ruke Kurtoi.

13. minut - Kakva šansa za Senegal! Nije najbolje odreagovao Kurtoa i odbio loptu do Sara koji je nije zahvatio kako je želeo i pogodio samo stativu.

22.02 - Utakmica je počela!

21.05 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču šesnaestine finala Svetskog prvenstva između reprezentacija Belgije i Senegala. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Sijetla.