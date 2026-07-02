Nedavno se pojavila informacija da bi Denver Nagetsi mogli da trejduju Džamala Mareja za Džejlena Brauna, ali od tog posla neće biti ništa. Kako prenosi Šems Čaranija sa ESPN.a, košarkaš Bostona ide u Filadelfiju Seventisikserse u zamenu za Pola Džordža i dva pika prve runde i dva pika druge runde.

Denver je ponovo previše čekao, nećkao se, trebalo je da u paketu sa Džamalom Marejem za Boston ode i Kem Džonson, u zamenu za pomenutog Brauna, ali i Sema Hausera, ali od toga neće biti ništa.