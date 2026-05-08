Jovana Nogić je krajem godine dobila veliko priznanje za najbolju košarkašicu Srbije, a sada je napravila još jedan korak napred.

Beograđanka je dobila poziv iz najjače lige, gde je postala članica Finiks Merkjurija. Posle epizode u Rusiji, gde je postala dvostruka šampionka države – rešila je da ode putem Amerike i oproba se u WNBA ligi.

Ostavila je veliki trag u Jekaterinburgu, odakle se seli u košarkašku elitu. Jovana ima iskustva u Americi, pošto je tamo studirala i igrala za univerzitet Providens, tako da će period aklimatizacije biti značajno lakši.

Nogić je u karijeri igrala u Španiji, Turskoj, Rusiji i sada će ponovo svoje kvalitete pokazivati u Sjedinjenim Američkim Državama.