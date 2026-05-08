Marko Simonović je napravio veliki iskorak kao trener i umalo nije režirao veliku senzaciju sa Sutjeskom u ABA 2. Stigao je sa klubom iz Nikšića do polufinala i potvrdio da se nalazi na dobrom putu, dok je u domaćem prvenstvu ispao od Studentskog centra isto u borbi za plasman u finale.

Bivši kapiten Zvezde je u razgovoru za klupski sajt najavio da bi i naredne sezone mogao da ostane na kormilu Sutjeske, gde je i više nego zadovoljan kako se cela priča odvija, tako da je jasno da će ostati na istom krusu.

- Obavio sam razgovor sa čelnim ljudima kluba. Istog smo mišljenja kako bi to trebalo da izgleda. Oni su rekli da bi voleli da ja budem tu i naredne sezone i hvala im na poverenju. Lepo se osećam u Nikšiću, vidim sebe tu. O ambicijama za narednu sezonu rano je pričati, ali ćemo se truditi da budemo konkurentniji, da to bude bolje posloženo. Videćemo koliki će biti budžet i u kom ćemo smeru ići. Sigurno ćemo posvetiti pažnju i mlađim igračima. I ove sezone smo ih uvodili u sistem, pa su imali značajniju ulogu i veću minutažu. Napravićemo dobar koncept - rekao je Simonović.