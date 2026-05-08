Budući da se bliži kraj sezone, u britanskim medijima sve su glasnije priče o potencijalnom sporazumnom raskidu saradnje između Marka Silve i Fulama.

Iako mu je klub još u novembru ponudio novi ugovor, portugalski stručnjak navodno razmatra odlazak kako bi napravio iskorak u karijeri. Za njegove usluge ozbiljno je zainteresovan Čelsi, koji ga drži na listi kandidata uz imena poput Ćabija Alonsa i Andonija Iraole.

Ljudi bliski Silvi ističu da on želi da radi na najvišem evropskom nivou, što potvrđuje i činjenica da je ranije odbijao velike ponude iz Saudijske Arabije. Fulam, sa druge strane i dalje želi da ga zadrži zbog odličnih odnosa koje neguju, ali su zbog trenutne neizvesnosti već počeli da razmatraju alternativna rešenja za klupu ukoliko dođe do rastanka.

Silva je za DAZN Portugal potvrdio da klub želi nastavak saradnje, ali je naglasio da je trenutno fokusiran isključivo na finiš sezone i borbu za plasman u Evropu. Ipak, iskusni trener ostavio je otvorena vrata za povratak u domovinu u budućnosti, a njegovo ime se već neko vreme dovodi u vezu sa Benfikom.