Situacija u Real Madridu ove sezone bi bila sramota i daleko manjim klubovima od “kraljevskog kluba”. Poslednjih nedelja otkriva se u kom haosu je svlačionica i koliko su loši odnosi među igračima i sa trenerima.

Sve je kulminiralo posle tuče Čuamenija i Valverdea, koja je zavšrila da je Urugvajac ostao bez svesti i u bolnici.

Španska Marka, koja je inače vrlo bliska Realu, otkriva bez zadrške šta su sve radili igrači pa i kakav su odnos imali prema Ćaviju Alonsu, koji je kao trener započeo sezonu.

Talentovani španski stručnjak je smenjen tokom sezone i to se sada pokazuje kao velika greška Florentina Pereza, koji u svemu ovome snosi krivicu.

Marka piše da su igrači Reala, tokom sastanaka koje držao Alonso, se pretvarali da spavaju kako bi pokazali da im je dosadno. Florentino Perez je tu stao na stranu igrača, pre svih Vinisujusa Žuniora, koji nije krio animozitet prema osvajaču Bundeslige sa Bajer Leverkuzenom. Sada mu se to obilo o glavu i svi se ismevaju u kakvom haosu je Real pred El Klasiko protiv Barselone.