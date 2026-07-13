Bivši teniski broj jedan, Britanac Greg Rusedski, govorio je o nastupu Novaka Đokovića na Vimbldonu.

Najbolji teniser svih vremena je učešće završio u polufinalu porazom od Janika Sinera, rezultatom 3:0.

O tome je govorio i nekadašnji britanski teniser, Greg Rusedski:

-Sada mu je potrebno mnogo više sreće. Mislim da je Alkarasovo odsustvo sa Vimbldona bilo velika šansa za njega. Uticao je meč protiv Ože-Aljasima gde je ostao bez energije, a i Siner je sjajno igrao u polufinalu", rekao je Rusedski i dodao:

-Ne znam da li će sada osvojiti 25. Grend slem. Mislim da je ovo verovatno njegova poslednja šansa. Ali nek nastavi, dešavale su se i čudnije stvari.

Teško je pobediti dvojicu najboljih u nekoliko dana.

-Ne znam da li će biti dovoljno fizički spreman. To je pitanje. Mentalno, on je na nivou sa njim. Ali jednostavno nema dovoljno energije da pređe poslednju prepreku. To je problem. Morate da igrate jedan za drugim protiv dva najnezgodnija igrača na turniru, čak i ako Karlos nije tamo. Samo poštovanje prema njemu i ako osvoji 25. Grend slem, rado ću pojesti svoje reči - istakao je Rusedski.