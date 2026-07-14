U drugom polufinalu sastaju se Engleska i Argentina.

FRANCUSKA - ŠPANIJA 0:1 (0:1)

Stadion: AT&T (Dalas)

Sudija: Ivan Barton (El Salvador)

46. minut - Počelo je drugo poluvreme.

Poluvreme, Španija bliža finalu!

45. minut - Igraće se još šest minuta u prvom poluvremenu.

42.minut - Sjajan pas u prostor Rabijoa, istrčao je odlično Mbape, ovoga puta izbegao ofsajd, ali je Unaj Simon sjajno istrčao i klizećim startom izbio loptu.

38. minut - Kakva akcija fudbalera Španije! Pogrešio je Menjon, Jamal je poslao sjajnu loptu u srce kaznenog prostora ka Ruizu, ali je sjajno intervenisao Upamekano.

30. minut - Novi problem za Francusku, povredio se Saliba i neće moći da nastavi utakmicu. Umesto njega ušao je Lakroa.

24. minut - Idemo na pauzu za hidrataciju.

22. minut - Gooool! Španija vodi, precizan je Ojarzabal!

20. minut - Penal za Španiju! Neoprezan start Dinja nad Jamalom!

16. minut - Panika u timu Španije zbog kontre Mbapea, ali sve je na kraju završeno blokiranim centaršutem Olisea.

10. minut - Lepa prilika za Španiju iz slobodnog udarca sa 16, 17 metara, ali Baena je pogodio živi zid.

6.minut - Prvi udarac iz ugla na ovoj utakmici, izveli su ga trikolori, ali nije bilo ozbiljnije pretnje po gol Simona

1.minut - Utakmica je počela!

20.42 - Ovo je prvi put još od Mundijala 1990. da su polufinala sačinjena od bivših prvaka sveta, a veličina ovih reprezentacija se vidi i po samim trofejima u vitrinama - Španci su četvorostruki evropski prvaci, te osvajači Mundijala 2010. godine, dok su Trikolori osvojili po dva svetska i evropska prvenstva

19.28 - Francuzi su ostvarili sve pobede uz impresivnu gol razliku 17 prema 2. Španija je u šest utakmica primila samo jedan gol, uz 11 datih.

19.26 - Sa jedne strane je brilijantna napadačka trojka Francuske Mbape, Olise, Dembele, sa druge strane sistem Luisa de la Fuentea, koji je Španiju doveo do evropskog trona, a sada žele i svetski.

19.25 - Dobro veče i dobordošli na blog našeg portala posvećen polufinalu Svetskog prvenstva u fudbalu u kojem se sastaju Francuska i Španija. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz Dalasa.