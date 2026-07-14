Na Mundijalu u polufinalu se večeras od 21 čas sastaju Francuska i Španija, a meč se igra u Dalasu.

Pred ovaj meč došlo je do svojevrsnog skandala, a u centru pažnje se našao otac mlade zvezde Španije, Lamina Jamala - Munir Nasraui.

U susretu sa predstavnicima medija je reagovao prilično burno.

Srećom, nije došlo do fizičkog obračuna.

Sve je počelo kada je određena grupa novinara prišla Laminovom ocu želeći da dobiju izjavu, ali je usledila burna reakcija Munira.

-Želite li da vas gađam telefonom ili šta? Pokažite malo poštovanja, molim vas - rekao je Nasraui.

Vrlo brzo se proširio i snimak ovog incidenta na društvenim mrežama, neki su osuđivali reakciju Jamalovog oca, a neki su i stali u njegovu odbranu.