Šakira ima 49 godina, jedna je od najpoznatijih osoba na svetu i jedna od najvećih pevačica svih vremena. Kolumbijka je ponovo uzela pažnju svih, oduševila pojavom po ko zna koji put, a po četvrti put se pojavila na otvaranju Svetskog prvenstva.

Ona je snimila pesmu "Dai dai", koja je oficijalna numera Svetskog prvenstva koje je počelo danas, i 39 dana će se održavati u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

I, već imamo hit Svetskog prvenstva!

Domaći novinar je imao uključenje uživo uoči utakmice Meksiko - Južna Afrika, ali je odmah zaustavio sve, odbacio slušalice i mikrofon i nestao.

Naravno, kamerman je bio svestan da se priprema tzv. "viral", jer je Meksikanac sve ostavio kako bi sačekao Šakiru koja je krenula da napušta kompleks, a on je iskoristio priliku da se slika sa njom i očigledno je pohvali, sudeći prema njenoj reakciji.