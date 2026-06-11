Obe reprezentacije su izašle na teren u potpuno novom rasporedu, gde su svi igrači i starteri i rezerve, zajedno izašli na centar igrališta.

Kompletne reprezentacije obe selekcije okupile su se oko zastava svog tima.

Na taj način su svi igrači istovremeno slušali himne svojih zemalja, a to zasigurno predstavlja odstupanje od dosadašnje prakse u kojoj su samo prvih 11 bili u fokusu.

Ovim potezom su organizatori i timovi dodatno naglasili jedinstvo i timski duh, jer su starteri i igrači sa klupe bili ravnopravno uključeni u ceremoniju.