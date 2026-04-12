Jedan od sinonima za rusku košarku je i Andrej Voroncevič, koji spade u najbolje igrače ove zemlje u 21. veku. Voroncevič je sada član Zenita, a tokom Fajnal-for turnira WINLINE kupa, dao je opširnu izjavu za srpske medije, u kojoj se dotakao i Duška Vujoševića, legendarnog

trenera Partizana.

Na Voroncevičevu žalost, Zenit nije došao do medalje na prvom WINLINE kupu, pošto je u meču za treće mesto poražen od Parme.

Ipak, to nije sprečilo Andreja da stane ispred srpskih medija i da vrlo zanimljivu izjavu i priseti se čuvenog trenera Duška Vujoševića.

-On je bio moj trener, ovo je veliki gubitak. Želim da mu kažem hvala, bio mi je kao tata, kada mi je bio trener uvek me blago udarao po obrazu i govorio “ajmo, sine”. Ovo je veliki gubitak, igrači su ga uvek voleli i hteli su sve najbolje za njega. Jako mi je žao zbog svega.

On nam je pokazao tu ljubav. U ekipama kao što je CSKA, mladi igrači nemaju toliko vremena i iskustva, ali kada je Dule bio ovde pomogao nam je i davao samopouzdanje. Meni, Alekseju Švedu, Bobiju Marjanoviću… Govorio nam je da veruje u nas, davao nam je vežbe koje su nam dale osećaj, čitanje igre, dale su nam mnogo lakih poena. Uvek nam je govorio da držimo glave gore, da prođemo kroz greške. Bio je ovde kratko, ali nam je mnogo značio, pre svega meni jer je sa mnom proveo mnogo vremena i pokazao mnogo stvari o košarci.