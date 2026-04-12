Evroliga bi na sastanku deoničara 14. aprila mogla da otvori pitanje novih, dugoročnih A licenci, a u fokusu su Partizan i Crvena zvezda, uz Virtus, Valensiju i Dubai, koji već imaju trogodišnje licence i sada su kandidati za naredni korak.

Ovo prenosi Aris Barkas, poznati grčki novinar sa portala „Eurohoops“, koji navodi da će se na sastanku detaljno razmatrati budući model licenci i proširenje takmičenja.

Takođe, biće razmatrane i postojeće licence Fenerbahčea, Real Madrida i Asvela, čiji status može biti preispitan u okviru šire revizije dugoročnih ugovora u Evroligi.

Među zainteresovanima za ulazak ili povratak u elitno takmičenje pominju se PAOK, Napoli, Bešiktaš i Hapoel Jerusalim, koji pokušavaju da pronađu način da se uključe u eventualno širi format Evrolige.

Prethodno je spominjano osam kandidata za A licencu, uključujući i Monako, ali se njihov status komplikuje zbog finansijskih problema i neizvesnosti oko dugoročnog opstanka u takmičenju.

Konačna odluka očekuje se uskoro i mogla bi da definiše novu strukturu Evrolige, dok su Partizan i Crvena zvezda i dalje među klubovima koji imaju snažan uticaj kroz navijačku bazu i gledanost.

Sve bi moglo da bude rešeno već u utorak, kada će svakako bi pokrenut postupak za dobijanje licenci.