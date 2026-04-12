Jurica Golemac više nije trener Dubaija.

Klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je na društvenim mrežama potvrdio da je došlo do prekida saradnje sa slovenačkim stručnjakom. Dubai je u petak šokantno izgubio od Efesa u 37. kolu Evrolige i tada je bilo jasno da se Golemcu drma klupa, a sada je definitivno došlo do razlaza.

Takođe, klub se oglasio i saopštenjem na zvaničnom sajtu.

Dubai i Jurica Golemac sporazumno su raskinuli saradnju, koja stupa na snagu odmah.



Klub želi da zahvali Golemcu na njegovom profesionalizmu, posvećenosti i predanosti tokom vremena provedenog u Dubaiju.



Imenovan u leto 2024. godine, Golemac je odigrao ključnu ulogu u prve dve sezone kluba, uključujući i debitantsku kampanju u ABA ligi, gde je Dubai završio na trećem mestu nakon plasmana u polufinale.



Ove sezone, u debitantskom nastupu kluba u Evroligi, predvodio je tim na 59 utakmica kroz Evroligu (37) i ABA ligu (22). Pred poslednje kolo regularnog dela sezone u Evroligi, Dubai trenutno ima skor 19–18 i nalazi se na 11. mestu na tabeli.



U ABA ligi, tim ima skor 19–3 i trenutno deli prvo mesto sa KK Partizanom iz Beograda.



Jan Šentjurc će obavljati funkciju privremenog glavnog trenera za ponedeljni meč protiv Budućnosti - stoji u saopštenju Dubaija.

Golemac je prvi trener u istoriji Dubaija, a klub je preuzeo leta 2024. godine.