Da li je kvalitet košarke u Evroligi u porastu ili je u padu? Postoje dve škole mišljenja i teško je da će se ljudi tek tako usaglasiti oko toga, a nije iznenađenje da oni stariji smatraju da je "nekad bilo bolje". Među njima je i najiskusniji trener u Evroligi, čuveni Svetislav Pešić, koji je uoči svog poslednjeg meča u karijeri u ovom takmičenju (protiv Barselone u gostima) izneo niz kritika koje će sigurno odjeknuti.

Treneri nemaju mogućnosti da stvaraju nešto novo, da vide nova rešenja u napadu ili u odbrani... rekao je Svetislav Pešić u emisiji "Sportuna" na TV Una i istakao u čemu on vidi problem sa aktuelnom Evroligom.

-Ne želim da kvarim zadovoljstvo nekome evropskom košarkom, ali to je slaba košarka, to su sve isti igrači, već u godinama, nema novih igrača. Treneri, ne ocenjujem ih, bavim se igračima, njih postavljam na radna mesta i da budu bolji, ali moram da kažem da treneri nemaju mogućnost uvođenja novih stvari.

Bez ustručnavanja je rekao da su potrebne promene da bi evropska košarka "preživela", baš u trenutku kada NBA liga pravi svoje takmičenje.

-Moram da kažem da je za mene Evroliga jedna siromašna liga, neizvesna sa aspekta rezultata samo, ali na kraju najvažniji su gledaoci i mediji, koji mogu od toga da naprave priče. Dugoročno gledano, moralo bi stvarno nešto da se menja - zaključio je legendarni Kari.

Znamo da na kraju sezone ide u zasluženu penziju i pre svega cilj mu je da sa Bajernom osvoji domaće prvenstvo, dok će imati priliku da Barseloni pokvari sezonu u Evroligi idućeg petka.

-Da li da se bavim Barselonom sada? Zna se da posle Bajerna, navijam za Barselonu, svuda sam proveo lepe dane. Igramo turbulentnu sezonu što se tiče Bajerna. Treba graditi imidž Bajerna, da može da pobedi svakoga, i svetske, i evropske šampione, i u Bolonji i u Milanu, pokazali smo da možemo da pobedimo, da i Nemci igraju košarku. Od zadnjih 20 utakmica Bundeslige i Evrolige - sve je ista košarka, ne mogu da te iznenade, sa aspekta igre, ali ne i sa rezultata. Mislim da nije u redu da se zadnje kolo igra u dva dana, imamo u Evropi naviku i u fudbalu i u košarci da se zadnje kolo igra u istom danu. Treba zadnje kolo igrati ne samo u istom danu, nego u isto vreme. Treba videti da li je sada to što je podeljeno marketinške prirode, ne znam - rekao je Pešić.