Crvena zvezda u utorak od 21 čas u Severnoj Irskoj započinnje ovogodišnji pohod na Ligu šampiona. Prva prepreka za izabranike Dejana Stankovića biće ekipa Larna, a UEFA je zvanično objavila spisak licenciranih igrača na koje crveno-beli mogu da računaju u ovom uvodnom dvomeču.

Na spisku šefa stručnog štaba našao se povratnik Osman Bukari, kao i Rade Krunić koji se trenutno oporavlja od povrede. Sa druge strane, glavna vest su izostanci, pošto Omri Glazer, Rodrigao, Daglas Ovusu i Mahmudu Bađo nisu licencirani.

Golmani: Mateus, Savo Radanović, Ivan Guteša.

Odbrana: Jong Vu Seol, Nikola Stanković, Nair Tiknizjan, Matej Strika, Miloš Veljković, Strahinja Eraković, Tebo Učena.

Vezni red: Rade Krunić, Timi Maks Elšnik, Mohamed Abu Fani, Mirko Ivanić, Vasilije Kostov, Tomaš Hendel, Aleksandar Katai, Osman Bukari, Kristijan Balov, Muhamed Čam, Loizos Loizu, Luka Zarić, Dimitrije Šarić.

Napad: Marko Arnautović, Džej Enem, Bruno Duarte.