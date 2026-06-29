Marko Livaja je napustio pripreme Hajduka u Sloveniji, što je klub zvanično potvrdio tokom prethodne večeri.

Kao razlog za ovakav potez se navodi kršenje klupskog disciplinskog pravilnika i nepoštovanje određenih internih pravila, čime je na neočekivan način završen njegov boravak na pripremama. Livaja je sinoć oko ponoći krenuo nazad ka Splitu, a naknadno su isplivali i detalji incidenta u Sloveniji.

U narednim danima očekuje se sastanak između Marka Livaje, njegovog menadžera Vinćenca Kavalierea i rukovodstva Hajduka, na kojem bi trebalo da budu definisani uslovi raskida saradnje. Kako je potvrđeno, Livaji će biti omogućeno da napusti klub bez obeštećenja i da slobodno potraži novu sredinu.

Iskusni napadač se 2021. vratio u Hajduk i godinama je bio najbolji igrač ovog tima. Pokušao je Splićanima da donese prvu titulu šampiona Hrvatske još od 2005. godine, ali nije uspeo u tome.

Prema pojedinim navodima, njegova godišnja plata iznosi gotovo 1,5 miliona evra. Prema podacima Transfermarkta, tržišna vrednost mu je oko 2,8 miliona evra, ali s obzirom na to da uskoro puni 33 godine, njegov prodajni potencijal je ograničen.