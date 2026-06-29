Grčki teniser Stefanos Cicipas reagovao je na nedavne izjave svoje bivše devojke Paule Badose, koja je njihov odnos opisala kao toksičan i govorila o problemima koje je imala sa njim i njegovom porodicom.

-Želim joj sve najbolje, kako u karijeri tako i u životu. Oduvek sam se divio njenom tenisu i karakteru na terenu. Mislim da još mnogo toga može da pruži. Znam kroz koliko je teških trenutaka prošla, posebno zbog ozbiljne povrede. Nije lako nositi se sa tim dok se stalno takmičiš. Verujem da je dobra osoba i iskreno se nadam da ćemo imati normalan odnos na Turu - rekao je Cicipas.

Grk je istakao da nije želeo previše da se bavi pričama van terena.

-Nisam se mnogo uključivao u sve to. Trudim se samo da igram tenis najbolje što mogu. Uvek će biti ljudi koji imaju različita mišljenja, ali ja ne gajim mržnju ni prema kome. Nemam razloga da mrzim bilo koga. Roditelji su me vaspitali po određenim principima i trudim se da živim u skladu sa njima.

Cicipas je priznao da je i sam prolazio kroz težak period u karijeri.

-Imao sam trenutke kada sam izgubio samog sebe. Govorio sam neke stvari na terenu koje nisu bile u skladu sa onim ko sam zapravo. To nije bio pravi Stefanos. Neprijatno mi je kada vidim kako sam se tada ponašao. Potrebni su mi mir i spokoj u životu i upravo to sada najviše tražim.