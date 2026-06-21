Crvena zvezda mogla bi ovog leta da izazove pravi potres na evropskom košarkaškom tržištu, pošto je evroligaški as Nikola Mirotić jedna od najvećih želja crveno-belih za narednu sezonu.

Prema navodima "Telegrafa", nekadašnji reprezentativac Španije nalazi se na listi igrača koje bi klub sa Malog Kalemegdana želeo da dovede na početku mandata novog sportskog direktora Miloša Teodosića.

Bogatu karijeru iza sebe ima Nikola Mirotić.

Tokom karijere je nosio dresove Reala iz Madrida, Barselone, Milvoki Baksa, Nju Orleans Pelikansa, Čikago Bulsa, Armanija i Monaka. Prošlu sezonu proveo je u ekipi iz Kneževine, sa kojom je nastupao u Evroligi.