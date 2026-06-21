Arina Sabalenka nije napravila najbolju uvertiru za Vimbldon. Beloruska teniserka je u polufinalu turnira u Berlinu izgubila od Džesike Pegule sa 2:1 u setovima, a posebno brine to što je odlučujući set izgubila rezultatom 6:0.

Sabalenka je početkom novembra 2024. zauzela prvo mesto na WTA listi, a sada bi liderska pozicija mogla da joj bude ugrožena. Elena Ribakina je iskoristila Sabalenkinu nešto slabiju formu u poslednje vreme i značajno smanjila zaostatak, a posle Vimbldona bi mogla da joj preotme prvo mesto.

Kada se uoči trećeg grend slema u sezoni budu oduzimali bodovi osvojeni prošle godine, Sabalenka će imati tek 297 više od Ribakine. Još jedna rana eliminacija mogla bi skupo da košta Beloruskinju posebno zbog činjenice da je Elena aktuelna šampionka Vimbldona i da joj je igranje na travi omiljeni deo sezone.

Ukoliko Ribakina u Londonu odbrani tron, pored novog grend slem pehara popela bi se i na prvo mesto WTA liste. Naravno, titula nije jedini način da se Kazahstanka domogne trona, ali je svakako najsigurnija opcija. Čak i ako stigne do finala, a tamo ne bude Arine Sabalenke, Ribakina bi preskočila trenutno najbolju teniserku sveta i prvi put u karijeri izbila bi na čelo karavana.

Teniski stručnjaci daju veće šanse Ribakini za trofej, pošto Sabalenka u Londonu nikada nije otišla dalje od polufinala.

Ipak, Sabalenka i Ribakina su se do sada jednom sastale na travi i pobedu je odnela Beloruskinja. Uspešnija je i u ukupnom međusobnom duelu sa deset pobeda, naspram sedam koliko ima Kazahstanka.

S obzirom na to da će na Vimbldonu biti prve nositeljke, njihov duel je moguć tek u finalu.