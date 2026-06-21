Organizatori Svetskog fudbalskog prvenstva suočavaju se sa prvim logističkim izazovom, pošto bi zbog najavljenih vremenskih neprilika mogla biti odložena utakmica između Francuske i Iraka, zakazana za ponedeljak od 23.00 po našem vremenu.

Meteorolozi su izdali zvanično upozorenje da je u ponedeljak u Filadelfiji moguće očekivati grmljavinsko nevreme, čime je direktno ugroženo odigravanje utakmice Francuske i Iraka.

Ukoliko do oluje dođe uoči ili tokom fudbalskog susreta, on će prema pravilima biti odložen ili prekinut.

SAD su poznate su po izuzetno strogim bezbednosnim protokolima kada je reč o sportskim događajima na otvorenom. Prema važećim propisima, ukoliko grom udari u radijusu od 13 kilometara od stadiona, meč se automatski prekida na pola sata.

Kako protokol nalaže, nakon prvog udara munje počinje odbrojavanje od 30 minuta. Međutim, ukoliko se u tom periodu zabeleži novi udar, sat se automatski resetuje i odbrojavanje kreće ispočetka.

U ovakvim situacijama Svetska fudbalska federacija (FIFA) nema autonomiju donošenja odluka, već je u obavezi da se striktno pridržava naređenja i procena lokalnih vlasti.