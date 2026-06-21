Kao i svakog leta, brojni košarkaši se povezuju sa Partizanom, a poslednje koje se pojavilo je vrlo bombastično, jer se radi o Petiju Milsu!

Kako navode australijski mediji, bivši šampion NBA lige se nalazi na meti crno-belih nakon odlične sezone u dresu Tenerifa, a poznati novinar iz Australije Pleb potvrdio je da interesovanje i kontakti postoje.

Iz NBL lige takođe dolaze informacije o kontaktima i povratku Milsa u Australiju, ali se dodaje da je potpuno prirodno da je Partizan, kao i drugi evropski klubovi, zainteresovan za Petija. Dodato je i da je budžet crno-belih u tek završenoj sezoni iznosio 27 miliona evra.

Mils je prošle sezone prvi put igrao u Evropi. Pružao je odlične partije u Tenerifu, gde je prosečno beležio 18.6 poena u regularnom delu ACB lige, 17 u plej-ofu, kao i 13 u FIBA Ligi šampiona.

U NBA ligi je bio od 2009. do 2025. godine. Najduže se zadržao u San Antonio Sparsima gde je nastupao od 2011. do 2021. godine. Posle je igrao u Bruklinu, Atlanti, Majamiju, Juti i Klipersima, a pre Sparsa je nosio dres Portlanda. Prsten je osvojio 2014. sa Sparsima, pod palicom Grega Popoviča.

Sa reprezentacijom Australije je 2021. osvojio bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju. U avgustu će napuniti 38 godina.