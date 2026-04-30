Italijanski fudbaler Stefano Sensi ispričao je kako mu je knjiga Novaka Đokovića promenila pogled na život.

Tridesetogodišnji vezista je bio velika nada italijanskog fudbala, a kada je 2019. godine potpisao za Inter, svi su očekivali da su "neroazuri" doveli sjajnog igrača na duže staze. Blistao je u Sasuolu i prvo je došao na pozajmicu, pa je otkupljen za 25 miliona evra, ali nije ispunio ni delić potencijala. Sada je daleko od najvišeg nivoa i igra za kiparski Amortozis.

Razlog za to su povrede, pre svega one sitne koje su ga izbacivale iz koloseka. To ga je psihički iscrpelo i teško se nosio sa tim, a kako sada priznaje u intervjuu za italijansku "Gazetu" pomogle su mu tri osobe: njegova supruga Đulija Amodio, njegov sportski psiholog i Novak Đoković.

Iako verovatno Đoković nikada nije ni upoznao Sensija, pomogao mu je onime što je govorio i napisao o svojoj borbi u karijeri, tako da je i knjiga bila dovoljna Italijanu da "namesti glavu".

- Razgovarao sam sa prijateljima o svojoj situaciji i čuo za ‘The Winning Point’, knjigu u kojoj Đoković objašnjava koliko je patio i kako je uspeo da prevaziđe svoje fizičke probleme. Kupio sam je odmah. Dok sam je čitao, video sam sebe u njemu i počeo da ga oponašam - ispričao je Sensi.