Bio je 40. minut, kada je Bruno Fernandeš šutirao iz povoljne situacije, a golman Kolumbije Vargas je refleksno reagovao i odbranio mu udarac.

Mnogi na tribinama su već videli loptu u mreži, uključujući i bliznakinje iz Portugalije, koje su gledale meč, a njihova reakcija prikazana je na TV prenosu.

Odmah su postale internet senzacija, na društvenim mrežama su svi počeli da se raspituju kako da ih pronađu, a ispostavilo se da je reč o sestrama bliznakinjama.

U pitanju su Matilde i Marija Neiva, koje su postale globalni hit. Mnogi su odmah pronašli i njihove Instagram profile, ali su oni zaključani i imaju jedna oko 4.000, a druga oko 5.000 pratilaca.

Očigledno nemaju nameru i da ih otključavaju i nije im ovaj tip slave bitan, u suprotnom bi već imale milione pratilaca.

Sada je otkriveno da je jedna od njih, Matilde Neiva u vezi sa Franciskom Konseisaom, zvezdom Juventusa i sinom legendarnog Serđa Konseisa, bivšeg reprezentativca Portugalije i trenera mnogih klubova poput Porta, Milana, Brage, Al Itihada...

Francisko Konseisao i Matilde Neiva su u vezi od 2023. godine, ali već tri godine svoj privatni život čuvaju u strogoj tajnosti.

Konseisao nije ni ulazio u igru na meču protiv Kolumbije, koji je završen bez golova, a taj rezultat je Kolumbiji doneo prvo mesto u grupi i lakši posao u nokaut fazi.

Portugalci će u narednom meču igrati protiv Hrvatske u noći između četvrtka i petka od 01.00 u Torontu, a tada ćemo ponovo imati priliku da vidimo Matilde i Mariju na tribinama.