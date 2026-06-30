Posle sedam nezaboravnih sezona, američki bek Šakil Makisik završio je uspešnu epizodu u Olimpijakosu.

Iako je u poslednje vreme imao manju minutažu kod Barcokasa, ostaće upamćen kao igrač sposoban da u svakom momentu pokrene ekipu.

I dok je Šakil blistao na terenu, kamerama nikada nije promakla atraktivna supruga Turkinja Beril. Nije propustila nijednu utakmicu u Pireju, a često je putovala i na gostovanja. Na kraju je umesto supruga objavila srceparajuću poruku.

„Ono što je počelo kao košarkaško putovanje postalo je mnogo više. Grčka je postala naš dom. Ovde smo izgradili život, dočekali dvoje prelepe dece, a nekako je i naš dečak odrastao govoreći grčki“, napisala je Beril, i dodala:

- Hvala svakom navijaču koji nas je podržavao, slavio sa nama i učinio da se osećamo kao da pripadamo. Uspomene, prijateljstva, šampionati i ljubav koju smo ovde doživeli ostaće sa našom porodicom zauvek. Ovo poglavlje se možda završava, ali deo naših srca će uvek ostati u Pireju.

U bogatoj karijeri Makisik (35) je osvojio Evroligu 2026, četiri titule šampiona Grčke, tri kupa i četiri Superkupa, a pre Olimpijakosa igrao je za Bešiktaš, Gazijantep, Saratov, Gran Kanariju, Ušik, Čangvon i Pezaro.

Venčanje u Gazijantepu

Makisik je rođen u Indijani kao dete samohrane majke i nikada nije upoznao svog biološkog oca. Majka se udala za pastora kada je imao 12 godina, nakon čega se sa njima preselio u Sijetl. Turkinju Beril upoznao je u Gazijantepu, gde su se i venčali.