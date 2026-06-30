

Fudbaleri Maroka izbacili su Holandiju sa Svetskog prvenstva posle boljeg izvođenja penala (2:1).

Bila je ovo više nego čudna utakmica.

Maroko je bio bolji protivnik, ali... Hakimi i Saibari su promašivali, a "lale" su znale to da kazne. Preko Kodija Gapka, Holandija je povela u 71. minutu i činilo se da je to, to. Ipak, u prvom minutu nadoknade Maroko je preko Diopa uspeo da produži nadu.

Stiglo se do penala, i jedni i drugi su promašivali, a onda je Samervil šutirao očajno i tako dao šansu Salibariju da svoj tim odvede u osminu finala.

Ovaj to nije propustio, pa je Holandija završila takmičenje na ovom SP.

Oba tima su ogirala više nego dobar meč i velika je šteta što je neko morao da ispadne.

Tok utakmice:

Holandija - Maroko 1:1 (0:0)

Holandija (3-4-2-1): Verbrugen - Van Heke, Van Dajk, Ake - Damfris, Gravenberh, De Jong, Van de Ven - Samervil, Gakpo - Brobi

Maroko (4-2-3-1): Bono - Hakimi, Diop, Rijad, Mazraui - El Ajnaui, Buadi - Dijaz, Unahi, El Kanus - Saibari

Drugo poluvreme:

Penali:

2:3 - Saibari je pogodio za pobedu!

2:2 - Samveril je promašio, Bono brani.

2:2 - Neverovatno, Hakimi pogađa stativu.

2:2 - Timber promašuje!

2:2 - Odličan penal Talbija!

2:1 - Verhorst siguran!

1:1 - Rahimi pogađa uz mnogo sreće!

1:0 - Stativa Džastina Klajverta!

1:0 - Prečka El Ajnauija!

1:0 - Kopmajners precizan!

105+15 - Kraj drugog poružetka! Pobenika će odlučiti penali!

90+15 - Završen je prvi produžetak!

90+8. minut - Kraj utakmice! Vreme je za produžetke!

90+1 - GOOOLLLL! Maroko se ne predaje! Diop je glavom pogodio mrežu "lala".

86. minut - Pokušava Maroko da napadne, ali "lale" uspevaju da na krilima raspoloženog Van Dajka odbiju svaki nalet.

72. minut - GOOOLL! Kodi Gakpo je strelac gola za Holandiju! U suzama je Gakpo, doživeo je veliku porodičnu tragediju pre nekoliko dana.

68. minut - Vreme je za pauzu.

55.minut -Hakmi je krenuo napred, ali ga je na neverovatan način zaustavio Van de Ven.

52. minut - Velika šansa za Markoko! Hakimi je pogodio prečku!

46. minut - Meč je nastavljen!

Prvo polvreme:

45+6. minut - Kraj prvog poluvremena!

45+5 - Au, kakva šansa za Maroko! Haklimi je ubacio, ali Saibari ostao kratak pred golom rivala.

36.minut - Holandija polako preuzima posed, sve je konkretnija.

22.minut - Vreme je za predah.

20.minut - Bomba Hakimija, ali na mestu je Verbrugen. Maroko napada sve jače.

12.minut - Nije uspeo Brobi da šutne iz soldine pozicije.

5. minut - Dosta otvoren početak susreta, sa obe strane.

1.minut - Utakmica je počela!

02.46 - U centru pažnje je Kodi Gakpo, posle velike tragedije koju je preživeo, na terenu je.

02.45 - Za ovaj meč mnogi kažu da je derbi šesnaestine finala Svetskog prvenstva