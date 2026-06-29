Srpski tenSrpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo na kraju da dođe do velike senzacije i pobede nad Janikom Sinerom, ali je primorao najboljeg na svetu da odigra pet setova na centralnom terenu u prvom meču na turniru.

Sjajno je igrao Kecmanović, u pojedinim trenucima diktirao tempo i igrao mirno kada je trebalo. Miomir Kecmanović je igrao na udarac više, što je Sinera ponekad dovodilo do ludila, jer je Srbin bio i te kako precizan.

Najviše se to videlo u trećem setu, kada je u tajbrejku bio neverovatan. Odigrao je i dosadašnji poen turnira pri rezultatu 4:4, što je i Sineru izvuklo osmeh na lice, pa je došlo i do međusobnog rukovanja.

Ipak, jedan detalj je mnoge zaprepastio. Kamera je uhvatila patiku Janika Sinera koja je bila krvava, a Italijan je tako igrao dobar deo meča.