Ovih dana je veoma burno u Partizanu. Priprema se redovna Skupština kluba gde postoje dve struje, jednu predstavlja Predrag Mijatović, a na drugoj je ostatak rukovodstva koji predvode Rasim Ljajić, Danko Lazović i Milka Forcan.

Potpredsednica crno-belih je otkrila kako je došlo do neslaganja između Mijatovića i Lazovića, nakon što je odlučeno da se Srđan Blagojević vrati na klupu, kojeg je prethodno otpustio upravo Mijatović.

- U nekom trenutku dolazi do neslaganja i do toga da njih dvojica nisu istog mišljenja u pravcu razvoja sportskog sektora, ali UO po statutu donosi odluke. Prvo kada smo došli je Savo Milošević bio trener, kako je tada bilo u redu kada je odlučeno da on više ne bude trener, svaki put je na predlog sportskog sektora, ali UO mora da verifikuje odluku - rekla je Milka Forcan, pa nastavila u istom ritmu.

- Kada dotični gospodin postavi pitanje kako neko ko je van fudbala bira trenera, nikada nije bilo da ili Milka ili Voja ili Rasim ili bilo ko odluči, već je on bio preglasan sa 4:1. Imao je podršku dosta dugo, dok nije počelo to sa trenerima, mogu slobodno da kažem i eksperimenti sa trenerima. Na predlog Danka Lazovića, čoveka iz fudbala, na njegov predlog je UO usvojio većinom promenu trenera. Tako da sad ja odgovaram na svaku sitnicu neću, da se ne involviram u rad sportskog sektora, ko će igrati koje pozicije, koji će igrač biti doveden, ali po zakonu se zna šta je uloga UO. Ja sam tako vaspitana, nikada nisam govorila u prvom licu jednine, ali kada je krenuo narativ u pravcu ja sam ovo, oni nisu ovo, tada je krenuo raspad i ovo što gledamo danas. Kada predstavljate takvu instituciju, to se ne radi, ali svi koji su tamo su dali veliki doprinos.