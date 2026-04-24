Revanš meč polufinala Kupa pobednika kupova između Crvene zvezde i Ferencvaroša, odigran 23. aprila 1975. na Marakani (2:2), ostao je upamćen po istorijskoj poseti od oko 110.000 gledalaca, što je rekord stadiona "Rajko Mitić".

Iako su crveno-beli hrabro igrali, Mađari su prošli u finale zbog pobede u prvom meču od 2:1.

Zvezda je morala da juri rezultat. Nakon primljenog gola u 7. minutu, Zvezda je preokrenula preko Kerija i Filipovića, ali je Međeši iz penala u 83. minutu postavio konačnih 2:2, što je Ferencvarošu donelo finale.

Ostalo je zabeleženo da je prodato tačno 96.070 ulaznica. Međutim, hroničari tog vremena ističu da je kroz kapije ušlo oko 15 hiljada ljudi više. Prema procenama tadašnjeg direktora stadiona Crvene zvezde tu utakmicu je posmatralo oko 110.000 gledalaca.

Sastav Crvene zvezde:

O. Petrović, Đorđević, Nikitović, Radović, Keri, Baralić, S. Janković, Antonijević (od 37. Filipović), Savić, Petrović, Šestić.