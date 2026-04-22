Simbol jedne ere fudbalskog kluba Rendžers Džejms Tavernije odlučio je da na kraju sezone napustio redove "policajaca" iz Glazgova.

Englezu na kraju ove sezone ističe ugovor, koji neće biti produžen, pa će kapiten posle više od decenije biti slobodan u izboru novog kluba.

Sigurno da je jedan od najboljih poteza u istoriji kluba bilo dovođenje Tavernijea koji je iz Vigana stigao 2015. godine za svega 250.000 evra.

Pomogao je klubu da se vrati iz druge lige, odigrao 562 utakmice, postigne 144 gola uz 148 asistencija. Osvojio je sve domaće trofeje sa Rendžersom, a 2022. umalo osvojio Ligu Evrope kada je tim iz Glazgova poražen u finalu od Ajntrahta na penale.

Iste godine eliminisao je Zvezdu sa Rendžersom postigavši jedan gol uz asistenciju za pobedu u prvom meču (3:0).