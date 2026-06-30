Fudbaleri Maroka plasirali su se u osminu finala Svetskog prvenstva pošto su posle boljeg izvođenja penala savladali Holandiju. Nakon 120 minuta je bilo 1:1, a afrička selekcija je u penal seriji bila bolja rezultatom 3:2.

Posle meča je usledilo slavlje, ali ne samo u Maroku. U Holandiji živi mnogo Marokanaca, pa se spontana proslava brzo pretvorila u nerede. Marokanska dijaspora širom Holandije izašla je na ulice kako bi proslavila veliki uspeh svoje reprezentacije, a centri velikog slavlja bili su Amsterdam, Roterdam, Hag i Utreht.

Nažalost, slavlje se pretvorilo u velike nerede, pošto je došlo do žestokih sukoba na ulicama.

Posle slavlja usledili su neredi. Najveće okupljanje u Hagu zabeleženo je u četvrti Šildersvajk. Proslava je potrajala do jutarnjih sati, a uprkos apelima policije da se građani raziđu, veliki broj ljudi ostao je na ulicama. Ubrzo su huligani počeli da divljaju ulicama vozeći skutere i električne bicikle velikom brzinom. Pojedinci su čak nosili fantomke i maske. Policija je tokom intervencija bila izložena uvredama i provokacijama, pa su se na društvenim mrežama pojavili snimaci na kojima se vidi da su okruženi brojnijim grupama demonstranata. Zbog eskalacije situacije angažovane su dodatne policijske snage, uključujući interventne jedinice za razbijanje nereda.

U Šildersvajku je policija pokušala da rastera masu koristeći službene pse i vodeni top. Ali, ni to nije pomoglo, ka policiji su leteli vatrometi, razni predmeti, staklene flaše... U Hagu su policajci tokom privođenja više osoba gađani kamenicama, a morali su da angažuju interventne jedinice da ponovo uspostavi kontrolu.