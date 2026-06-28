Nekadašnja šampionka US opena, britanska teniserka Ema Radukanu donela je odluku da se povuče sa ovogodišnjeg Vimbldona u poslednji čas, što je objavila i putem svog profila na društvenoj mreži Instagram.

Ona je istakla da nije uspela da se oporavi od povrede koja ju je mučila, te da je zbog toga bilo najbolje da propusti treći po redu Grend slem ove godine.

Ema Radukanu trebalo je da se sastane sa Antonijom Ružić iz Hrvatske. Inače, ona je do trofeja na US openu stigla 2021. godine, a na Vimbldonu nikada nije prošla dalje od osmine finala.

Ovo je bila njena poruka koju je uputila pratiocima na Instagramu:

- Pozdrav svima, ne mogu da verujem da ovo govorim, ali nažalost morala sam da se povučem sa ovogodišnjeg Vimbldona. Dala sam sve što sam mogla da se nađem na startnoj liniji sutra, ali nakon poslednjeg snimanja večeras, povreda sa kojom sam se mučila se pretvorila u frakturu i medicinski mi je savetovano da ne guram dalje.

Igranje na Vimbldonu, pred domaćim navijačima, znači mi sve, tako da mi je ovo teško da prihvatim. Hoću da vam se zahvalim za podršku i reči ohrabrenja. Posebno u vremenima kakva su sada, to znači bezgranično. Jedva čekam da vas ponovo vidim kada se vratim - napisala je Ema Radukanu.